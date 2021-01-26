Son dakika haberi! FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

26.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:04
Son dakika haberi! FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Hüseyin Y'nin yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Hüseyin Y'nin yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hüseyin Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Hüseyin Y'nin eşi tutuksuz sanık Firdes Y. ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Hüseyin Y, gelen belgelere bir diyeceğinin olmadığını ifade ederek, "Tüm bildiklerimi mahkemenize ve kolluğa anlattım. İkinci iddianameye ilişkin olan hadiselerden emniyetin bir araştırması yoktur. Tamamen benim beyanlarımla dosya hazırlanmıştır ve iddianame buna göre düzenlenmiştir. İkinci dosyadaki faaliyetleri kolluk ile birlikte hareket ederek yaptım. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık Firdes Y. de önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün sosyal medyadaki çeşitli hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Gaziantep'te 1 Mayıs 2020'de gözaltına alınan Hüseyin Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası, zanlının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında daha önce açılan 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Aleyna Tilki Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Alper Ulusoy Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:11:00. #1.14#
title