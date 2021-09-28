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Son dakika haberi... FETÖ'nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına operasyon: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... FETÖ'nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına operasyon: 5 gözaltı

Son dakika haberi... FETÖ'nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına operasyon: 5 gözaltı Ankara polisi FETÖ'nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - FETÖ'nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına operasyon: 5 gözaltı

ANKARA - Ankara polisi FETÖ'nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haber leşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları tespit edilen 13 şüpheliye (1 aktif TUSAŞ, 1 aktif ASELSAN, 1 aktif TÜBİTAK, 3 eski TUSAŞ, 1 eski ASELSAN, 1 eski TÜBİTAK, 4 eski ROKETSAN çalkışanları ile 1 ihraç SSB çalışanı) yönelik planlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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