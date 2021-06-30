Son dakika haberi | FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkındaki karar açıklandı.
Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkındaki karar açıklandı.
FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkındaki karar açıklandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı