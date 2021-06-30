Son dakika haberi | FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkındaki karar açıklandı.
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Son dakika haberi | FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkındaki karar açıklandı.

Son dakika haberi | FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkındaki karar açıklandı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkındaki karar açıklandı.

FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkındaki karar açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkındaki karar açıklandı. - Haberler
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