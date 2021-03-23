Son dakika haberi... FETÖ'nün MEB yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı
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Son dakika haberi... FETÖ'nün MEB yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı

23.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:21
Son dakika haberi... FETÖ'nün MEB yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında HTS analiz raporlarına göre ByLock kullandıkları, Bankasya kayıtları ve aleyhe beyanlar gibi örgüt mensubu oldukları yönünde deliller bulunan 5'i aktif görevde öğretmen olmak üzere 13 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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