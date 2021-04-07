Son dakika haberi | FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
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Son dakika haberi | FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Son dakika gelişmesine göre Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerinde olduğu 18 zanlı, Edirne merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerinde olduğu 18 zanlı, Edirne merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne merkezli gerçekleştirilen söz konusu operasyonda, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Balıkesir'de yapılan çalışmalarda, 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerinde olduğu 18 zanlı, Edirne'ye getirildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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