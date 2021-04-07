Son dakika haberi | FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Son dakika gelişmesine göre Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerinde olduğu 18 zanlı, Edirne merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.