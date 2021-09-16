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Son dakika haberi: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bir son dakika haberine göre Samsun merkezli Karabük'ü de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli Karabük'ü de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün "mahrem askeri" sorumlularında kontörlü/ ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf askeri personel ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisine yönelik dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçesi ile Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika haberi: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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