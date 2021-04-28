Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 emekli albay, 1 ihraç yüzbaşı ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 emekli albay, 1 ihraç yüzbaşı ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları operasyon hat kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun ve Ankara'da akşam saat 23.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 emekli albay T.G., 1 meslekten ihraç olan yüzbaşı A.T. ile 2 kapatılan askeri okul öğrencileri H.U. ve S.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı