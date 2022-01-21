FETÖ/PDY'nin Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 51 gözaltı

ANKARA - Terörle Mücadele Şube Müdürülüğünce, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen planlı operasyonda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına karşı yürütülen çalışmalarda 78 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 28 ilde eşzamanlı düzenlenen planlı operasyon neticesinde 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 26 firari şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalara devam ediliyor.

Ayrıca, söz konusu 78 şüphelinin; 2'sinin aktif astsubay, 27'sinin görevden uzaklaştırılan 27'sinin astsubay, 2'sinin Müstafi astsubay, 47'sinin ise askeri okullardan ilişiği kesilmiş şahsın olduğu öğrenildi.