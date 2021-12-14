Son dakika haberi! FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 102 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 102 'mahrem imam' şüpheli hakkında Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi.

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alan mahrem yapılanması içinde faaliyet yürütün şüpheliler tespit edildi. 'Mahrem imam' oldukları belirlenen 64'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38'i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 şüphelinin Ankara merkezli 43 ilde gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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