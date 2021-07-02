Son dakika haberi! FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması' soruşturmasında 60 gözaltı kararı
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Son dakika haberi! FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması' soruşturmasında 60 gözaltı kararı

Son dakika haberi! FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması' soruşturmasında 60 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 30'u kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 30'u kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ve siber daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 30'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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