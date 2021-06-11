Son dakika haberi | FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada karar

Son dakika gündem haberi... FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Firari sanık Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de arasında bulunduğu toplam 6 sanık hakkında örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi. 11 sanık hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl 1'er ay hapisten 1 yıl 6 ay hapis cezası arasında değişen hapis cezaları verildi. 14 sanığın ise beraatine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Bir önceki celsede sanıkların son savunmalarının alındığı hatırlatılarak hüküm açıklandı.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyalarının firari olmaları nedeniyle ayrılmasına karar verdi.

6 SANIĞA ÜYELİKTEN 6 YIL 3'ER AY HAPİSMahkeme, Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral, Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki Azak ve Arzu Üre'yi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının da devamına karar verildi.

11 SANIĞA CEZA, 14 SANIĞA BERAATMahkeme, 9 sanığı ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum etti. Sanıklardan Çetin Pekdemir'e "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren sanık Yüksel Nalbant'ı ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırdı. 14 sanığın ise beraatine karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı