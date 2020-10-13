Son dakika haberi! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında...
13.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:02
Son dakika haberi: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15'i yakalandı.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15'i yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur