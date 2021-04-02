FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı
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FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, çoğunluğu avukat 14 şüpheli yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, çoğunluğu avukat 14 şüpheli yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2016 öncesi örgütün hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında beyan bulunan, çoğunluğu avukat 14 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yönelik soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yönelik soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yönelik soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yönelik soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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