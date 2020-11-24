Son dakika haberi | FETÖ'nün finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı
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Son dakika haberi | FETÖ'nün finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı

24.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:06
Son dakika haberi | FETÖ'nün finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Amerika'da doktora eğitimi alan ve Finanz uzmanı olarak bilinen ve kırmızı bülten ile aranan FETÖ terör örgütü üyesi M.F.C., gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.

Amerika'da doktora eğitimi alan ve Finanz uzmanı olarak bilinen ve kırmızı bülten ile aranan FETÖ terör örgütü üyesi M.F.C., gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Tem Şb. Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Jandarma K.lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda hakkında FETÖ/PYD Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M. F. C. isimli şahıs 22.11.2020 günü İslahiye İlçesi Serin evler mahallesinde yakalanmıştır. Şahıs İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PYD)" suçundan Kırmızı bültenle aranmakta olup, şahısla yapılan mülakatta 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi alarak Yrd.Doç.Dr.sıfatıyla Finans uzmanı olduğu öğrenilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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