Son dakika haberi: FETÖ hükümlüsü eski polis, Antalya'da yakalandı Son dakika güncel haberine göre ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis M.A.K. yakalandı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis M.A.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan, polislikten ihraç edilen M.A.K.'nin Kepez ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.A.K., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA