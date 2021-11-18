Son dakika haberi: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen: "Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın 'Gülen' olması"

ANKARA (İHA) - Ankara'da yargılanmasına devam edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın 'Gülen' olması" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in yargılanmasına Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada soyadı 'Gülen' olduğu için insanların kendisinden çekindiğini söyleyen Selahaddin Gülen, "Aksaray Üniversitesi'nde okurken ev abiliği yaptım. O dönemde 'Osman' kod adını kullandım, çünkü insanlar benden çekiniyordu. Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın 'Gülen' olmasıydı. Örgütün hiçbir hiyerarşik yapısında yer almadım. Öğrenciyken örgüt içerisindeki kişiler eve gelir, öğrencilerin fotoğraflarını ve bilgilerini alıp 'green card' başvurusu yaparlardı. Benim adıma kimse başvuru yapmadı, benim zaten başvurum vardı" ifadelerini kullandı.

"ABD'de bilgisayar tamircisiydim"

ABD'de 5 yıl kaldıktan sonra evlenmek için Kenya'yı tercih ettiğini beyan eden Gülen, "Aksaray'daki üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ABD'ye ablamın yanına gittim. 2015-2020 yılları arasında orada kaldım. Kaldığım süre zarfında bilgisayar tamirciliği yaptım. 2018 yılından sonra amcam Fetullah Gülen'in ziyaretlerine gittim ve bazı sohbetlere katıldım. 5 yıl ABD'de kaldıktan sonra Kenya'ya gittim. Orada 7 ay kaldım. Evlilik işleri Kenya'da daha kolaydı, eşimle de orada evlendik. Sonra Interpol tarafından arandığım için beni gözaltına aldılar ve Türkiye'ye getirildim" diye konuştu.

ABD'de Türk pasaportunu kullanarak yaşadığını beyan eden Gülen, savunmasına şöyle devam etti:

"Örgütte hiçbir yöneticilik görevim olmadı. Zaten ilk ifademde bunları anlattım ve 200 kişiyi teşhis ettim. Yaptığım bu işlerin suç olduğunu bilmiyordum. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Hakkımda hazırlanan iddianamede söylendiği gibi örgüt yöneticiliği yapmadım. Yurt dışında kaçak olarak değil Türk pasaportumu kullanarak yaşadım, Kenya'ya da bu pasaportla gittim. Soyadımdan dolayı çok hakaret gördüm fakat ben tüm bildiklerimi anlattım. Adli kontrol şartları uygulanarak tahliyemi talep ediyorum."

Duruşma dosyasındaki eksiklerin giderilmesine karar veren mahkeme, Gülen'in tutukluluk haline hükmederek duruşmayı 3 Şubat 2022 tarihine erteledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. - ANKARA

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