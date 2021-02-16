Son dakika haberi: FETÖ'den yargılanan eski Ege Ordu Komutanı emir subayının konut hapsi kaldırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk'ün konut hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Öztürk ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanının 8 Ekim 2008'de ardışık arandığı yönündeki tespiti hatırlatması üzerine Öztürk, o tarihte Edirne İpsala'da görev yaptığını, görüşmeyi hatırlamadığını savundu.

Öztürk, o tarihlerde mülteci geçişi ihbarlarının çok sık geldiğini, bu nedenle arayan tüm numaraları açtığını ifade etti.

Meslekten ihraç edilmesi nedeniyle sıkıntı yaşadığını, çocuklarının olması nedeniyle eşinin de çalışamadığını söyleyen Öztürk, konut hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık Öztürk'ün avukatı da bilirkişi raporunun savunmalarını doğrular nitelikte olduğunu öne sürerek konut hapsinin kaldırılmasını istedi.

İddia makamı ise sanığın tutuklanması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanığın konut hapsinin kaldırılmasına, İzmir'i terk etmeme ve haftada 1 gün imza verme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Fevzi Öztürk 31 Mayıs 2020'de tutuklanmıştı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve ilk duruşmada konut hapsi şartıyla tahliye edilen Öztürk, 13 Ekim 2020'de yeniden gözaltına alınmış ancak tutuklanma talebi reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer