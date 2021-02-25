Son dakika haberi | FETÖ'den kaydı bulunan 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışken yakalandı
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Son dakika haberi | FETÖ'den kaydı bulunan 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışken yakalandı

25.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:05
Son dakika haberi | FETÖ'den kaydı bulunan 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışken yakalandı

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan 3 kişinin, Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan 3 kişinin, Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemelerde 3 kişinin, Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunduğu belirlendi" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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