Son dakika haberi... FETÖ'den aranan kadın polis tarafından yakalandı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK ile ihraç edilen eski öğretmen polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK ile ihraç edilen eski öğretmen polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, okulöncesi öğretmeni olarak görev yaparken 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatımatüzzehra B., isimli kadın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından

Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı