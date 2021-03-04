Son dakika haberi | FETÖ'den aranan eski uzman çavuş Konya'da yakalandı
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Son dakika haberi | FETÖ'den aranan eski uzman çavuş Konya'da yakalandı

04.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:48
Son dakika haberi | FETÖ'den aranan eski uzman çavuş Konya'da yakalandı

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski uzman çavuş, Konya'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski uzman çavuş, Konya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanını işgal girişimi davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen uzman çavuş Yusuf Y'nin Konya'da yaşadığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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