Son dakika haberi: FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi hastaneye giderken yakalandı
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Son dakika haberi: FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi hastaneye giderken yakalandı

Son dakika haberi: FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi hastaneye giderken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarmanın takibi sonucu hastaneye giderken yakalandı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarmanın takibi sonucu hastaneye giderken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunan T.A.Ö.'yü (44) korona virüs şüphesiyle tedavi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken yaptıkları takip sonucu yakaladı. Tutuklanan T.A.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi mahkum koğuşuna konularak burada korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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