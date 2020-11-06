Son dakika haberi... FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi... FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi

06.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:37
Son dakika haberi... FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun merkezli İstanbul ve Çorum illerini de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli İstanbul ve Çorum illerini de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Samsun merkezli Bafra ilçesi, İstanbul ve Çorum illerini kapsayan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, örgüte ait Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen, İstanbul SGK'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç polis memuru, ihraç ebe, ihraç vergi müfettiş yardımcısı ve örgüte müzahir kurumlarda çalışanların aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişi dün ve önceki gün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorgusu tamamlanan 3'ü kadın 6 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi... FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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