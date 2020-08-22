Son dakika haberi... FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş tutuklandı Gelen son dakika haberine göre FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş tutuklandı FETTULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ)'nün medya yapılanması kapsamında aranan sipiker Erkan Akkuş Kocaeli'nin Derince ilçesinde babasının evinde Terör Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş tutuklandı

FETTULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ)'nün medya yapılanması kapsamında aranan sipiker Erkan Akkuş Kocaeli'nin Derince ilçesinde babasının evinde Terör Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

FÖTÖ'nün medya yapılanması kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan eski Bugün TV spikeri olduğu öğrenilen Erkan Akkuş'un Kocaeli'nde olduğu bilgisine ulaşan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terör Şube ekipleri Derince ilçesinde 20.08.2020 günü bir eve baskın yaptı. Erkan Akkuş polis ekiplerince saklandığı evde gözlatına alındı. Akkuş'un gizlendiği evin babasına ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA