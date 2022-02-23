Son dakika haberi: Fethiye'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Fethiye'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Fethiye'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fethiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki imal edip kaçak ürün sattıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Sahte içki ve doldurulmuş makaron sattığı belirlenen N.Ö'nün evine düzenlenen operasyonda, 290 şişe çeşitli markalarda bandrollü ve bandrolsüz sahte içki, 2 bin 400 sarılı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Fethiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title