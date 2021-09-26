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Son dakika haberi... Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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