Son dakika haberi... Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri