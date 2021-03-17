Festus Okey davasında karar çıktı
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Festus Okey davasında karar çıktı

17.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:32
Festus Okey davasında karar çıktı

Festus Okey davasında karar çıktı Mahkeme sanık Cengiz Yıldız'ın 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi Nijeryalı Festus Okey'in 14 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Festus Okey davasında karar çıktı

Mahkeme sanık Cengiz Yıldız'ın 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi

İSTANBUL - Nijeryalı Festus Okey'in 14 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Cengiz Yıldız'ın 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Nijeryalı Festus Okey'in 14 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin dava, 1. Ceza Dairesi tarafından ikinci kez bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanmıştı. Mahkeme heyeti yeniden görülen davada hükmünü açıkladı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7. duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız'ın 'olası kasıt altında kasten öldürme' suçundan önce 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme daha sonra sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.

Davanın Geçmişi

Kapatılan Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'in, 20 Ağustos 2007'de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenmişti. Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu "taksirle öldürmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Festus Okey'in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme, 5 Haziran 2014'de yapılan duruşmada, sanık Cengiz Yıldız'a 13 Aralık 2011'de "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararında direndiğini açıklamıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek davanın bozulmasına hükmetmişti.

Festus Okey davasında karar çıktı
Festus Okey davasında karar çıktı
Festus Okey davasında karar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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