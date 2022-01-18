Son dakika haberi! Ferizli Devlet Hastanesi geçen yıl 150 bin hastaya hizmet verdi

Son dakika haberler: Ferizli İlçe Devlet Hastanesi, 2021 yılında acil servis ve poliklinik hizmetleri kapsamında 150 bin hastaya sağlık hizmeti sundu.

Ferizli İlçe Devlet Hastanesi, 2021 yılında acil servis ve poliklinik hizmetleri kapsamında 150 bin hastaya sağlık hizmeti sundu.

Başhekim Uzm. Dr. Samet Kaymaz, AA muhabirine, geçen yıl özellikle yeni tip salgınla ilgili vakalarda sağlık personelinin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Kaymaz, acil servis ve poliklinik bölümlerinde toplamda 150 bin hastayla ilgilendiklerini aktararak, "Bunun yanı sıra 40 bine yakın aşılama hizmeti verildi, yataklı servislerimizde 150 kişinin tedavisini yaptık. İlçemizde bulunan yurtlarda pozitif temaslı öğrencilerimizi ağırladık." ifadesini kullandı.

Şu anda çocuk doktorunun haftada 2 gün, göz ve psikiyatri uzmanlarının da haftanın birer günü hizmet verdiğini anlatan Kaymaz, "Branşlarımızın gelmesi için de İl Müdürlüğümüze talep ilettik, takip ediyoruz. 2021'de günün 24 saati emek harcayarak hastalarımıza hizmet veren personelimize teşekkür ediyoruz." dedi.