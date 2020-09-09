Son dakika haberi: Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı
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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı
09.09.2020 22:59 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:02

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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