Son dakika haberi: Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı
Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
09.09.2020 22:59 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:02
Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA