HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi: Fenerbahçe seri peşinde

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'u mağlup eden gözünü üst sıralara diken Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanarak seriye geçmek istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe seri peşinde
20.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:51

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'u mağlup eden gözünü üst sıralara diken Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanarak seriye geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler, rakibine son 14 Süper Lig mücadelesinde mağlup olmadı.

Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.

PAS VAR ASİST YOK

32 pas ile Fenerbahçeli Deniz Türüç ve 34 pas ile Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla şut pası veren iki isim olurken, bu ikilin verdiği paslar gole çevrilmediği için 2 futbolcunun da herhangi bir asisti bulunmamakta.

VEDAT GOL ATINCA FENERBAHÇE KAZANIYOR

Bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Vedat Muriqi'nin gol attığı maçlarda Fenerbahçe kaybetmezken, sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 puan topladı. Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun gol attığı 12 Süper Lig maçının 11'inden galibiyetle ayrılırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de 3 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda haftaya oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Yarın saat 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA

Spor Manşet

Haberler

Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi Spor
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Spor
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Spor
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı Spor
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Spor
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Murat Boz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Dha Kadın
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Fenerbahçe seri peşinde - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:04:20. #1.14#
title