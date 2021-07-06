Son dakika haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo, Amanda Zahui'yi transfer etti
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Son dakika haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo, Amanda Zahui'yi transfer etti

Son dakika haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo, Amanda Zahui'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Son dakika haber: Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli pivot Amanda Zahui'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli pivot Amanda Zahui'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1.96 boyunda olan Zahui ile yeni sezon kadro planlamaları kapsamında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amanda Zahui'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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