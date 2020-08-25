Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi" (1) - DÜZCE
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi" (1) - DÜZCE

Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi.

25.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:36

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi." dedi.

Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Novak, kendisi için çok uzun bir sezonun geride kaldığını belirtti.

Fenerbahçe için sahada her şeyini vereceğini vurgulayan 30 yaşındaki oyuncu, "Benim için gerçekten çok uzun bir sezondu. Hem Avrupa hem lig hem de kupada sonuna kadar mücadele ettik. Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi." diye konuştu.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde sadece bordo-mavililerin başarısına odaklandığını ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala diğer opsiyonları düşünmeye başladığını dile getiren Çek futbolcu, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin teklifini duymak benim için çok hoştu. Burada başarılı olabilmek için elimden geleni yapacağım. 20 yaşıma kadar hem forvet hem 10 numara hem de sol kanat oynadım. Her zaman goller atmayı istedim. Yeni kulübümde sol bek oynamaya kimse hazır değildi. Beni denediler ve ben de bu pozisyonda başarılı oldum. Şu anda pozisyonumu değişmek istemem çünkü bu pozisyonda oynamayı seviyorum."

"Her zaman ligin zirvesinde oynamak istiyorum"

Filip Novak, her zaman ligin zirvesine oynamak istediğini dile getirdi.

Ligin bu sezon daha uzun olacağını ve bu sebeple iyi futbolculara ihtiyaç duyacaklarını aktaran Novak, Caner Erkin ile yapacağı forma rekabetinde ilk 11'de olmak için uğraşacağını kaydetti.

Dünyadaki iyi sol bekleri izlemeyi sevdiğini vurgulayan Novak, "Açıkçası şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her zaman en iyisini yapmalıyız. Ben bunu istiyorum, her zaman ligin zirvesinde oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde Fenerbahçe maçlarının hem takım hem de şehir için çok farklı yaşandığına değinen Novak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Fenerbahçe'nin geçmişini değil, geleceğini düşünmek için buradayım. Ben buraya Sosa'dan önce geldim. Onun geleceği hakkında sorular sormuştum daha önce ama o da geldi. Kendisini takım arkadaşı olarak çok seviyorum. Ben ona, o bana yardım edecek. Hepimiz hep beraber tüm takım arkadaşlarımıza yardım edeceğiz."

Novak, toplantının ardından 37 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: 'Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi' (1) - DÜZCE

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı Güncel
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu Yaşam
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi Ekonomi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi" (1) - DÜZCE - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 15:36:02. #1.14#
title