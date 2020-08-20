Son dakika haberi | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar... Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm" - İSTANBUL Kaynak: İHA