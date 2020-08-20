Son dakika haberi | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm"
20.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:27
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm" - İSTANBUL
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Kaynak: İHA