Son dakika haberi | Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Portekizli Mariana Pereira Jaleca'yı transfer etti

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Portekizli orta saha oyuncusu Mariana Pereira Jaleca'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Törene Jaleca'nın yanı sıra kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı katıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

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