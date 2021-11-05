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Son dakika haberi | Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Portekizli Mariana Pereira Jaleca'yı transfer etti

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Son dakika haberi | Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Portekizli Mariana Pereira Jaleca'yı transfer etti

Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Portekizli orta saha oyuncusu Mariana Pereira Jaleca'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Portekizli orta saha oyuncusu Mariana Pereira Jaleca'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Törene Jaleca'nın yanı sıra kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı katıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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