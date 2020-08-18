Son dakika haberi... Fenerbahçe, Jose Sosa'yı transfer etti Son dakika gündem haberine göre Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sosa Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve imza parası alacak. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'ne katılması bekleniyor. (İHA) Kaynak: İHA