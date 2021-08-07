Son dakika haberi! Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı
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Son dakika haberi! Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı

Son dakika haberi! Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Fenerbahçe, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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