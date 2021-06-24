Son dakika haberi! Fenerbahçe Eski Yöneticisi Murat Özaydınlı: "3 Temmuz'da gözaltına alındığımda, kaçak savcı Mehmet Berk, 'Biz operasyonu eylül ayında yapsaydık, siz...

Son dakika haber... Fenerbahçe Eski Yöneticisi Murat Özaydınlı: "3 Temmuz'da gözaltına alındığımda, kaçak savcı Mehmet Berk, 'Biz operasyonu eylül ayında yapsaydık, siz halka arzı yapacaktınız ve sizin önünüzü alamayacaktık' dedi.