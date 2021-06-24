Son dakika haberi! Fenerbahçe Eski Yöneticisi Murat Özaydınlı: "3 Temmuz'da gözaltına alındığımda, kaçak savcı Mehmet Berk, 'Biz operasyonu eylül ayında yapsaydık, siz...
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Son dakika haberi! Fenerbahçe Eski Yöneticisi Murat Özaydınlı: "3 Temmuz'da gözaltına alındığımda, kaçak savcı Mehmet Berk, 'Biz operasyonu eylül ayında yapsaydık, siz...

Son dakika haberi! Fenerbahçe Eski Yöneticisi Murat Özaydınlı: '3 Temmuz'da gözaltına alındığımda, kaçak savcı Mehmet Berk, 'Biz operasyonu eylül ayında yapsaydık, siz...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber... Fenerbahçe Eski Yöneticisi Murat Özaydınlı: "3 Temmuz'da gözaltına alındığımda, kaçak savcı Mehmet Berk, 'Biz operasyonu eylül ayında yapsaydık, siz halka arzı yapacaktınız ve sizin önünüzü alamayacaktık' dedi.

Fenerbahçe Eski Yöneticisi Murat Özaydınlı: "3 Temmuz'da gözaltına alındığımda, kaçak savcı Mehmet Berk, 'Biz operasyonu eylül ayında yapsaydık, siz halka arzı yapacaktınız ve sizin önünüzü alamayacaktık' dedi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi! Fenerbahçe Eski Yöneticisi Murat Özaydınlı: "3 Temmuz'da gözaltına alındığımda, kaçak savcı Mehmet Berk, 'Biz operasyonu eylül ayında yapsaydık, siz... - Haberler Spor
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