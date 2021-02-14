Son dakika haberi... Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında forma giyen bir sporcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında forma giyen bir sporcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kontrol amacı ile yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda 1 sporcumuzun daha testi pozitif sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erkek voleybol takımında toplam 9 sporcu ve 4 teknik personelin karantinada olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük