Son dakika haberi... Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberi... Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

14.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:36
Son dakika haberi... Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında forma giyen bir sporcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında forma giyen bir sporcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kontrol amacı ile yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda 1 sporcumuzun daha testi pozitif sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erkek voleybol takımında toplam 9 sporcu ve 4 teknik personelin karantinada olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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