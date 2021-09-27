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Son dakika haberi! Fenerbahçe'den Zajc'ın transfer ücretinin ödenmesiyle ilgili açıklama Açıklaması

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Fenerbahçe'den Zajc'ın transfer ücretinin ödenmesiyle ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübü, İtalya'nın Empoli takımından 31 Ocak 2019'da kadroya dahil edilen Miha Zajc'ın son transfer taksitinin ödenmesinde yaşanan sorunla ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, İtalya'nın Empoli takımından 31 Ocak 2019'da kadroya dahil edilen Miha Zajc'ın son transfer taksitinin ödenmesinde yaşanan sorunla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "31 Ocak 2019'da İtalya'nın Empoli Kulübünden transfer ettiğimiz Miha Zajc'ın transfer ücretinin 830 bin 929 avroluk son taksitinin, Empoli'nin banka hesabına yatırılması adına 30 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmıştır. 9 Ekim 2020 tarihinde Empoli'den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran kulübümüz yetkilileri, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamış ve şirketten bu miktarın iadesi talebinde bulunmuştur." denildi.

Şirketin geri ödemeyi reddetmesi sebebiyle hızlı bir şekilde Hollanda yargısı nezdinde ilgili şirket hakkında şikayette bulunulduğu ve ödenen ücretin iadesi talebiyle mahkemeye başvurulduğu kaydedilen açıklamada, "4 Ağustos 2021 tarihinde, Hollanda Zupthen'deki Gelderland Bölge Mahkemesi, bahsi geçen şirketin kulübümüze geri ödeme yapmasına hükmetmiştir.

Geri ödeme süreci başlatılmış ve bu doğrultuda ilgili şirket nezdindeki tüm hukuki yaptırımlar kulübümüz lehine gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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