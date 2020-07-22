Son dakika haberi: Fenerbahçe'den UEFA FFP cezası açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den UEFA FFP cezası açıklaması

Son dakika güncel haberi... UEFA, 20 Mayıs 2019'da anlaşma şartlarını yerine getiremediği için Fenerbahçe'ye Avrupa gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den UEFA FFP cezası açıklaması
22.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:00

UEFA, 20 Mayıs 2019'da anlaşma şartlarını yerine getiremediği için Fenerbahçe'ye Avrupa gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verdi. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden UEFA'dan alınan cezayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Kulübümüz, UEFA - CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) ile 2016 Mayıs ayında bir uzlaşma anlaşması imzalamıştı. Ancak Kulübümüz yapılan bu uzlaşma anlaşmasında, 2017/18 sezonunda en fazla 10 milyon Euro denk hesap açığı taahhüt ederken 57,5 milyon Euro denk hesap açığı vermiş ve anlaşmaya uyamadığımız gerekçesiyle Ceza Dairesi'ne sevk edilmişti.

Yeni Yönetim Kurulumuz, göreve geldiği Haziran 2018 döneminde Kulübün içinde bulunduğu finansal krizin basına yansıyan bir örneği olarak bu konuyu önlerinde bulmuş ve UEFA ile defalarca yapılan görüşmeler sonrasında (25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan açıklamamızda belirttiğimiz) Yönetim Kurulumuz tarafından alınan aksiyonlar, UEFA tarafından değerlendirilerek Kulübümüzün UEFA müsabakalarından men edilmemesine karar verilmişti.

UEFA tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde alınan kararda;

Kulübün UEFA müsabakalarından men edilmemesi

2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Kulübümüzün UEFA müsabakalarında oynatılmak üzere tescil edilecek yeni transferlerinde pozitif transfer dengesi koşulu aranması ve kadronun 23 oyuncuyla sınırlandırılması

2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerinden 2m € kesilmesi; ancak TFF nezdinde yapılacak yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı ve Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırma anlaşmalarının gerçekleşmesi durumunda cezanın 1 milyon Euro'ya indirilmesi kararlaştırılmıştı.

Tüm mecralarda dile getirdiğimiz üzere Bankalar Birliği tarafından sunulan borç yapılandırma protokolü, borç yapılandırmadan ziyade bir tasfiye protokolü olması, yönetime getirdiği ağır yükümlülükler ve kısıtlar ve de mali durumumuza uymaması nedeniyle finansal borçlarımız yapılandırılamamış ve 19 Temmuz 2019 tarihinde kesilen ceza 1 milyon Euro'ya indirilememiştir.

Söz konusu ceza 2021/22 sezonunda UEFA müsabakalarında oynama hakkı kazanmamız durumunda gelirlerimizden kesilecektir."

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi Güncel
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Dünya
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü Spor
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Juventus Teknik Direktörü Sarri: Merih Demiral, henüz hazır değil
Juventus Teknik Direktörü Sarri: Merih Demiral, henüz hazır değil
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
İran'dan ABD'ye tansiyonu yükseltecek tehdit: Daha ağır intikam yolda
İran'dan ABD'ye tansiyonu yükseltecek tehdit: Daha ağır intikam yolda
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Pınar Gültekin
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Selçuk Yöntem
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Erkek Beşiktaş Üniversite
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Fenerbahçe'den UEFA FFP cezası açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 22:01:35. #1.15#
title