Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
14.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:23
Fenerbahçe Kulübü, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübünün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA