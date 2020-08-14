Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübünün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA