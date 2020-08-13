Son dakika haberi | Fenerbahçe'de tempo yükseldi Son dakika haberine göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe temposunu yükseltti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe temposunu yükseltti.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut çalışma temposunu yükseltti. Sarı-lacivertli futbolcular bugün yapılan sabah antrenmanında tempolu koşu çalışması gerçekleştirirlerken, bireysel olarak 6 km koşu seviyesine ulaştılar.

Oyuncular 65 dakika süren çalışma esnasında saatte ortalama 20 km üstü hızla tempolarını sürdürürlerken, sprint çalışması sırasına hız 25 km barajını da aştı. Sıcak havada yüksek tempoda gerçekleştirilen çalışmada gösterilen özveri sonrası Teknik Direktör Erol Bulut oyunculardan birbirlerini alkışlamalarını istedi. Bulut ayrıca akşam antrenmanını iptal ederek oyuncularına dinlenme fırsatı verdi. Takıma yeni katılan Zajc ve Novak ise akşam saatlerinde bireysel antrenman yapacak.

(İHA)

Kaynak: İHA