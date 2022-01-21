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Son dakika haberi! Fenerbahçe'de 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi! Fenerbahçe'de 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü, 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor, Haber

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