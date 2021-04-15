Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Fenerbahçe Beko, takımdaki pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi
Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi
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Fenerbahçe Beko, takımdaki pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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