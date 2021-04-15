Son dakika haberi! Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika haberi! Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberi! Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 5'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi
Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda dün gerçekleştirilen testlerde iki, bugün de bir kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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