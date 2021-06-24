Son dakika haberi | Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi transfer etti
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Son dakika haberi | Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi transfer etti

Son dakika haberi | Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son iki sezonu İspanya ekibi TD Systems Baskonia'da geçiren ABD'li oyuncu Pierria Henry'yi kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son iki sezonu İspanya ekibi TD Systems Baskonia'da geçiren ABD'li oyuncu Pierria Henry'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Pierria Henry kariyerinde TD Systems Baskonia'nın yanı sıra Charlotte, Vita Tblisi, Ulm, Hapoel Eliat, TOFAŞ ve Unics Kazan'ın formalarını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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