HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi: Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'a direnemedi

Son dakika spor haberine göre Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibine 2-0 yenildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'a direnemedi
19.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:41

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibine 2-0 yenildi.

Mücadeleye iyi başlayan ve rakip kalede üst üste pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 25. dakikada Vedat Muric'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Soyunma odasına golsüz eşitlikle gidilen derbide sarı-lacivertliler, 63. dakikada Domagoj Vida'nın golüne engel olamadı ve yenik duruma düştü. Eksik oynayan ve yorgunluğu daha fazla hissetmeye başlayan Fenerbahçe, 70. dakikada duran toptan yediği golle 2-0 yenik duruma düştü. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 59'a çıkarırken Fenerbahçe 50 puanda kaldı.

Muric VAR'la kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Vedat Muric, Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü.

Muric, maçın 23. dakikasında Vida'ya yaptığı hareket sebebiyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ardından maçın hakemi, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu kenarda izledi ve Muric'in sarı kartını iptal ederek oyuncuyu 25. dakikada direkt kırmızı kartla ihraç etti.

Fenerbahçe en çok kırmızı kart gören takım

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon en çok kırmızı kart gören takım oldu.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada Vedat Muric'in gördüğü kırmızı kartla bu sezon 11. kez kırmızıyla cezalandırılmış oldu.

Fenerbahçe'de bu sezon Muric, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan ikişer, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Tolgay Arslan, Garry Rodrigues ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kart gördü.

Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcular Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson cezalı duruma düştü.

Deniz, maçın 86. dakikasında, Tolga 88. dakikasında ve Jailson 90. dakikasında üst üste sarı kart gördü.

Karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında olan bu 3 oyuncu, son haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Emre, 67 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında 67 dakika sahada kaldı.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, 6 maç sonra takımıyla sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

Emre, 67. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.

Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Beşiktaş karşısında da kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 14. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti Spor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var Güncel
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım Politika
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu...
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen 'Türkiye'den çekiliyoruz' tweeti ortalığı karıştırdı
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
'Falcao'nun oynamasını isterdim' diyen Terim, Arda Turan haberlerine isyan etti: Bunları verenler kim?
"Falcao'nun oynamasını isterdim" diyen Terim, Arda Turan haberlerine isyan etti: Bunları verenler kim?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Erkan Akçay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Seki Tuvana Türkay Öztürk Serengil
Spor Tamer Tuna Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Twitter Ayasofya Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'a direnemedi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 00:23:06. #1.15#
title