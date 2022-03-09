Son dakika haberi | 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde polis merkezine götürülen 30 kadın serbest

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ' Feminist Gece Yürüyüşü'nde çıkan arbedede polise direndikleri iddiasıyla polis merkezine götürülen 30 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya Kadın Platformu'nun çağrısı ile Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak için bir araya gelen çeşitli siyasi parti, STK, sendika ve derneklere üye kadınlar, dün saat 19.00 sıralarında Üçkapılar önünde toplandı. Burada slogan atan yaklaşık 200 kişilik grup, daha sonra yürümek istedi.

Yolu kapatarak vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtladıkları, kamu malına zarar verdikleri ve görevli polis memurlarına şiddet gösterip direndikleri iddia edilen 30 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.