Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı
05.11.2020 22:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:25
Edinilen son dakika gelişmesine göre Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alımlarında da değişikliğe gitmedi.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı