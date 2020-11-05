Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı

05.11.2020 22:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:25
Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alımlarında da değişikliğe gitmedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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