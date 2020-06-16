Son dakika haberi | Feci kazadaki kayıp şahsın cesedini Erzincan ve Elazığ'dan gelen balık adamlar çıkardı Son dakika habere göre Feci kazadaki kayıp şahsın cesedini Erzincan ve Elazığ'dan gelen balık adamlar çıkardı Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ'a gönderildi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada suda kayıp olarak aranan son kişinin cesedi Erzincan ve Elazığ'dan gelen...

Feci kazadaki kayıp şahsın cesedini Erzincan ve Elazığ'dan gelen balık adamlar çıkardı Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ'a gönderildi ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada suda kayıp olarak aranan son kişinin cesedi Erzincan ve Elazığ'dan gelen balık adamlar tarafından çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ'a gönderildi. Erzincan'ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzi Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil'in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazadan 5 saat sonra Erzincan AFAD'tan 2 kişilik ve Elazığ Emniyet Müdürlüğünden 4 kişilik dalgıç ekibi suda kayıp olarak aranan şoför Dil'in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı. Hastane morgundaki işlemlerin ardından kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ'a gönderildi. Kaynak: İHA