Son dakika haberi: Feci kaza kamerada... Otomobil kaldırımdaki yayalara arasına daldı
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Son dakika haberi: Feci kaza kamerada... Otomobil kaldırımdaki yayalara arasına daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Feci kaza kamerada.

Feci kaza kamerada... Otomobil kaldırımdaki yayalara arasına daldı

-Otomobilin yayalara çarptığı dehşet anlar kamerada

-1'i bebek 4 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kavşağa hızla girerek kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayaların arasına dalma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Olayda 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karaali Köprüsü istikametinden Altınşehir mahallesi istikametine giden Doğan Mert Kurşun idaresindeki 38 ABP 432 plakalı Opel marka otomobil, SANKO Kavşağında kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Meydana gelen feci kazada yayalar adeta havada uçtu. Kaza anı saniye saniye iş yeri kameralarına yansıdı. Kaldırımda yayaların arasına dalan otomobil kaldırımda kenarında bulunan bir iş yeri vitrinini parçalayarak kaldırımda ilerleyip elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada aile hekiminden aşı yaparak evlerine dönmeye çalıştıkları öğrenilen Abdurrahman Dinçer (34), Pınar Gürsoy Dinçer ve 1 yaşındaki Mehmet Ali Dinçer ve otomobil sürücüsü Doğan Mert Kurşun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Feci kaza kamerada... Otomobil kaldırımdaki yayalara arasına daldı
Son dakika haberi: Feci kaza kamerada... Otomobil kaldırımdaki yayalara arasına daldı
Son dakika haberi: Feci kaza kamerada... Otomobil kaldırımdaki yayalara arasına daldı
Son dakika haberi: Feci kaza kamerada... Otomobil kaldırımdaki yayalara arasına daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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